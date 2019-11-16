В Ярославской области ветеранам помогли с ремонтом квартир

16 Нояб. 17:45 2019-11-16T17:45:30+03:00

Больше всего заявок на помощь пришло из Угличского района

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В регионе работает ведомственная целевая программа, часть средств из которой идет на ремонт жилья инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году выделено чуть более 31 миллиона рублей, помощь в приведении квартир в порядок окажут 853 ярославцам.

Больше всего заявок поступило из Угличского района. Там отремонтируют квартиры 50 пожилым жителям.

– Нашему району из бюджета области выделяется 1,8 миллиона рублей, по 37 тысяч на каждого ветерана. 43 ветерана уже воспользовались выделенными средствами, – рассказал замглавы Угличского МР по вопросам ЖКХ Александр Куприн.

Большая часть угличан решили заменить деревянные онка на пластиковые. Это, например, сделала труженица тыла Тамара Бакалина из поселка Алтыново. Помимо окон, она в своей квартире поменяла линолеум и дверь, сделала натяжные потолки.Ее соседка Елизавета Клещенко заменила балконный блок и окна. Другие ветераны все сумму помощи использовали для покупки строительных материалов и оборудования, а установку делали за свой счет.

Кто-решил приобрести газовую плиту или котел, материалы для ремонта печи, шифер, трубы, двери, пиломатериалы, ламинат, евровагонку, мойки и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU