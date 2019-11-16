2019-11-16T09:29:49+03:00
Происшествия

В Некрасовском районе в ДТП погиб житель Московской области

По предварительной информации, мужчина выехал на встречку
Полина Вачнадзе
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По факту ДТП проводится проверка. ФОТО: МЧС Ярославль в ТвиттереПо факту ДТП проводится проверка. ФОТО: МЧС Ярославль в Твиттере
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Авария в Некрасовском районе на 33-м километре трассы М8 "Холмогоры" произошла вчера вечером. По предварительной информации, "ВАЗ-2113" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Киа Оптима". Обе машины загорелись.

За рулем ВАЗа находился 37-летний житель Московской области. Мужчина погиб на месте происшествия. 62-летнего водителя "Киа" с травмами доставили в больницу.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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