«Буря» утихла только в последней четверти

15 Нояб. 22:36 2019-11-15T22:36:59+03:00

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Амбициозность команды Михаила Терехова стала правилом с первых минут любого матча в нынешнем сезоне. Исключением тут лишь домашний кубковый поединок с «ЦСКА-2». Вот и очередной матч на выезде «Буря» повела сразу настолько решительно, что к первому перерыву «Химки» могли бы выбрасывать на паркет белое полотенце, как это делают тренеры боксеров, когда на ринге из их подопечных, что называется, делают отбивную. Наши парни настолько разошлись, что на 7-й минуте высветили на табло – 9:24. Лишь после этого хозяева пришли в себя от шока и чуток выправили положение, благо мастеров у них хватает. Один Егор Вяльцев чего стоит, засветившись в основной команде «Химок».

Но у Терехова есть парни хоть куда. Они и делали игру в матче. В ударе был легионер Джастин Роберсон, на счету которого в итоге оказалось почти четверть всего очкового багажа «Бури» в этом матче – 22 очка. Причем, энергия у Джастина буквально била через край, заставляя в горячке неоправданно фолить. Приходилось Терехову периодически усаживать «горячего парня» на скамейку, дабы остыл. Из-за этого Джастин на паркете поработал меньше, чем мог. В его отсутствие очки исправно набивали другие. Еще трое наших набросали за игру в кольцо «Химок» по 10 и более очков: Александр Корчагин (12), Андрей Семенов (17), Александр Стуленков (15) и, конечно, Артем Бутянковс (13).

Особо нужно отметить нашего великана Ивана Нелюбова. Но не столько за 8 очков набранных, а за три голевых паса. Ровно столько же на счету вышеупомянутого Вяльцева, которому такое положено, как говорится, по штату. А вот Нелюбин должен подборами заниматься и данками радовать зрителей.

Учитывая, что у «Бури» очень цепкая защита, способная сдерживать и не таких, как Вяльцев, все козыри Терехова довели к последней четверти перевес ярославцев до умопомрачительной отметки – 75:51. Понятно было, что матч уже выигран, но осталось 10 минут. Заставить себя перенапрягаться в такой ситуации непросто. И «Буря» как бы утихла, перевалившись в открытый баскетбол, без особой игры в защите, но с удержанием преимущества, в ожидании финальной сирены. Он и зафиксировала уверенную победу наших «Химки-Подмосковье» - «Буревестник» - 73 : 92(20:31, 19:22, 12:22, 22:17)

ИСТОЧНИК KP.RU