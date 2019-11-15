В Рыбинске 15 ноября будет частично ограничено движение в районе проспекта Ленина

15 Нояб. 20:22 2019-11-15T20:22:09+03:00

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В Рыбинске 15 ноября с 14 часов дня из-за проведения аварийных работ на напором канализационном коллекторе в районе проспекта Ленина будет частично ограничено движение автомобилей.

- Троллейбус №1 будет двигаться от железнодорожного вокзала по улицам Плеханова, Фурманова, Приборостроителей, Суркова, 9 Мая, проспекту Серова и далее и в обратную сторону своим маршрутом, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Маршрут троллейбуса №6 будет пролегать от железнодорожного вокзала по улицам Плеханова, Фурманова, проспекту Революции, а также улицам Черепанова и Ворошилова. В обратную сторону троллейбус будет двигаться своим маршрутом.

ИСТОЧНИК KP.RU