В Ярославле объединят автобусные маршруты

15 Нояб. 14:48 2019-11-15T14:48:33+03:00

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В Ярославле активно проходит оптимизация автобусных маршрутов. На этот раз она коснулась автобусов №41 «Богоявленская площадь – Поселок Прибрежный», №49 «Улица Ярославская – Ярославль Главный», №18М «15-ый микрорайон – Московский вокзал» и №42 «ЯЗХМ – Поселок Куйбышева». Постановление об их отмене опубликовано на официальном портале городской администрации.

Одни убираются, другие, к счастью, добавляются. Планируется ввод новых маршрутов: «Ярославль Главный – поселок Прибрежный», «15 микрорайон – поселок Куйбышева», «Богоявленская площадь – фабрика «Красный Перевал».

Стоимость проезда здесь будет равняться 28 рублям, все льготы сохранятся.

ИСТОЧНИК KP.RU