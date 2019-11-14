От кольца к кольцу: Ярославль стоит в девятибалльных пробках
Пусть из центра на Московский проспект окрашен в бордовый
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Ярославль встал в девятибалльные пробки. Выезд из центра через Богоявленскую площадь стоит. Первомайский бульвар с обеих сторон окрашен бардовым цветом. Республиканская, Советская и проспект Октября практически не двигаются. Улица Победы тоже стоит. Пробка на проспекте Толбухина упирается в затор на проспекте Ленина Очевидцы сообщают об авариях на Московском проспекте. От «Святого Георгия» пробка в сторону выезда из города рассасывается.
ИСТОЧНИК KP.RU