2019-11-14T18:10:22+03:00
Общество

Центр Ярославля окрасился в бордовый. Город стоит в пробках

Запасайтесь едой и качайте музыку – дома вы окажетесь не скоро
Полина Вачнадзе
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ФОТО: скриншот "Яндекс.Карты"ФОТО: скриншот "Яндекс.Карты"
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Сегодня вечером ярославцам будет трудно вернуться домой с работы. ДТП, а судя по всему именно они стали причинами коллапса, привели к тому, что на всех основных магистралях города транспорт встал в заторы. Пробки – 9 баллов.

Согласно сервису Яндекс, в бордовом цвете сейчас улицы Победы, Советская, Ушинского, Первомайская, Красная площадь. В красных тонах: проспект Октября в обоих направлениях и проспект Толбухина, улицы Республиканская, Городской Вал и Свободы, Октябрьская площадь. Стоит и Московский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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