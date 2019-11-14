2019-11-14T09:46:24+03:00
Происшествия

Под Ярославлем костромская фура протаранила трактор

Водителя спецтехники увезли на скорой
Роман РЫЖИКОВ
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Жесть Ярославль/vk.comЖесть Ярославль/vk.com
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Во вторник, 12 ноября, на трассе М8 под Ярославлем произошло жуткое ДТП. Недалеко от поворота на Гаврилов-Ям фура с костромскими номерами снесла трактор дорожной службы. Очевидцы оказали первую помощь водителю спецтехники и дождались медиков.

- Внешнее состояние ужасно... Медики увезли, искренне надеюсь, что остался живой. Спасибо всем кто остановился и помог, особенно девушке, что отдала свой большой тёплый платок шаль, чтоб укрыть пострадавшего. – рассказал Олег Славянинов в группе "Жесть Ярославль" в Вконтакте.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Под Ярославлем костромская фура протаранила трактор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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