Новый год к нам мчится. Как украсят Рыбинск к празднику?

13 Нояб. 18:36 2019-11-13T18:36:42+03:00

В администрации города рассказали, что будет нового и интересного

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Украсят улицу Крестовую, Волжский мост, площади Жукова, Дерунова, Красную площадь.

- На Крестовой вместо перетяжек с шарами повесят конструкции с осетрами. Их изготовили специально для Рыбинска по проекту департамента архитектуры, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Перетяжками с шарами украсят Волжский мост – их повесят вдоль проезжей части. Как же обойтись без новогодних елей? Искусственные елочки установят на площадях Жукова и Дерунова. Живая ель в 20 метров высотой появится на пересечении улиц Захарова и Горького, символы Нового года поменьше украсят площади у домов культуры.

Кстати, в этом году основные праздничные гулянья пройдут в историческом центре города, недавно благоустроенном и обновленном. На Красной площади установят 10-теровую ель, на которую повесят ретро-игрушки. Их, как и конструкцию с осетрами, изготовят и распишут специально для Рыбинска.

Власти обещают, что город заискрится и засверкает уже к 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU