Следить за ярославскими лесами будут беспилотник и видеокамеры

13 Нояб. 16:21 2019-11-13T16:21:22+03:00

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Помимо беспилотного летательного аппарата типа «Крыло» и четырех камер видеонаблюдения департамент лесного хозяйства региона закупит самосвал для вывоза мусора и оборудование для лесовосстановительных работ. На это областной бюджет выделил 15 миллионов рублей. Беспилотник и видеокамеры должны будут следить за пожарной обстановкой в лесах и выявлять незаконные вырубки.

Ранее на обновление отраслевого автопарка федеральный бюджет выделил более 60 миллионов. На эти деньги купили технику и оборудование. До конца года поступят еще четыре трактора, вездеход, четыре пожарных автомобиля, две машины повышенной проходимости, лесопосадочная машина и другое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU