В Ярославской области нет чистых водоемов

13 Нояб. 15:40 2019-11-13T15:40:49+03:00

Областной ГЦМС опубликовал обзор состояния и загрязнения окружающей среды за 2018 год

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Результаты исследований оказались не утешительными, особенно те, что касаются состояния рек, озер и прочих водоемов. Судя по таблице, к категории «очень загрязненная» относится вода в 57% местных водоемах, к категории «грязная» - в 14%, «загрязненная» - в 24%, «слабо загрязненная» - в 5%. Условно чистой воды в Ярославской области нет.

Очень загрязненная вода в Рыбинском и Горьковском водохранилищах, реках Юхоть (Большое Село), Корожечна (д.Сумы), Кострома (с.Исады), Которосль, Ухра (д.Клочково). Просто грязная вода в Рыбинском водохранилище в районе Переборов и Брейтово, а также в реке Сить.

К загрязненным водоемам специалисты отнесли реки Черемуха, Трубеж, Ить, Соть, а также озеро Неро в Ростове.

Слабо загрязнено только Плещеево озеро в Переславле.

За 2017 год результаты исследований были несколько иными. Тогда к категории «грязная» относилось 9% ярославских водоемов, к «очень загрязненная» - 68%, «загрязненная» - 18%, а к «условно чистой» - 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU