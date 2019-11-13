В Вологде пропал 17-летний подросток. Может находиться в Ярославской области
И представляться другим именем и фамилией
ФОТО: ПСО "Ты не один"
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Молодой человек ушел из дома во вторник, 5 ноября. Он проживает на улице Гоголя, 101.
Павел Сергеевич Некрасов невысокого роста – 168 сантиметров, худощавого телосложения. У мальчика короткие светлые волосы и синие глаза.
Был одет в черную куртку без капюшона, синие джинсы, черную кофту «Адидас» и сине-белые кроссовки.
Молодой человек может находиться в любом регионе и представляться другим именем.
Если вы что-нибудь знаете, позвоните в полицию – 102 или волонтерам-поисковикам – 8-911-505-68-98.
ИСТОЧНИК KP.RU