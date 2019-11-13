2019-11-13T14:56:57+03:00
Общество

Прокуратура нашла множество нарушений пожарной безопасности в ярославском супермаркете

Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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В магазине не была обеспечена безопасность эвакуации в случае возгоранияВ магазине не была обеспечена безопасность эвакуации в случае возгоранияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратура города проверила торговый центр на проспекте Машиностроителей и нашла множество нарушений. Как говорится, чужие ошибки ничему не научили.

Правила противопожарного режима нарушались на каждом шагу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области, в магазине не была обеспечена безопасность эвакуации в случае возгорания: отсутствовало аварийное эвакуационное освещение, не было знаков, указывающих пути выхода и сами выходы. Кроме того, на эвакуационных путях хранились товары, что в случае паники могло создать столпотворение и привести к самым печальным последствиям.

- Склад магазина не оборудован автоматическими установками пожаротушения, а автоматическая установка в торговом зале не формирует сигнал на системы пожарной защиты. Помимо этого, после переустановки подвесных потолков и инженерных коммуникаций ограничено действие установки пожаротушения, - говорится в сообщении прокуратуры.

И за все эти нарушения директор супермаркета был оштрафован на 10 тысяч рублей. Но это не освободило его от обязанности устранить все нарушения. Этот процесс прокуратура взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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