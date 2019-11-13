2019-11-13T14:26:29+03:00
Общество

У мэра Ярославля новый советник

Им стала бывшая глава двух центральных районов города
Полина Вачнадзе
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ФОТО: страница Любови Суровой в соцсетиФОТО: страница Любови Суровой в соцсети
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У мэра Ярославля Владимира Волкова появился новый советник. Им стала бывшая глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. Она будет помогать градоначальнику в работе с общественностью.

А вот в департаменте транспорта Ярославской области ожидается смена власти. В отпуск ушла исполняющая обязанности руководителя ведомства Екатерина Галеева и велика вероятность того, что из него на свою должность она уже не вернется. Одной из причин ухода Екатерины Галеевой называется сбой в работе транспорта. Напомним, что 27 октября не вышли на работу водители Ростовского АТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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