Концерт, чаепитие и разговоры по душам: к осужденным в ярославскую колонию приехали близкие люди

13 Нояб. 14:19 2019-11-13T14:19:03+03:00

Почти 40 жен и матерей провели время с родственниками

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В исправительной колонии №12 прошел День открытых дверей. Осужденные смогли встретиться с близкими людьми. Жены и матери своими глазами увидели, как живут их родные, где трудятся и отдыхают.

На встречу за колючей проволокой приехало почти 40 человек. Они осмотрели помещения и сходили в храм, чтобы поставить свечи и помолиться.

Руководство колонии подготовило для гостей концерт с песнями и театральными сценками, а потом всех ждало чаепитие и душевные разговоры.

– При проведении подобных мероприятий мы не только стремимся помочь осужденным укрепить свои социально-значимые связи с родными, но и стимулируем их к правопослушному поведению, формируем их заинтересованность в привлечении к труду, получению дополнительного образования и профессии, участию в культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, – поделился начальник ИК-12 полковник внутренней службы Роман Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU