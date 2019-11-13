Концерт, чаепитие и разговоры по душам: к осужденным в ярославскую колонию приехали близкие люди
В исправительной колонии №12 прошел День открытых дверей. Осужденные смогли встретиться с близкими людьми. Жены и матери своими глазами увидели, как живут их родные, где трудятся и отдыхают.
На встречу за колючей проволокой приехало почти 40 человек. Они осмотрели помещения и сходили в храм, чтобы поставить свечи и помолиться.
Руководство колонии подготовило для гостей концерт с песнями и театральными сценками, а потом всех ждало чаепитие и душевные разговоры.
– При проведении подобных мероприятий мы не только стремимся помочь осужденным укрепить свои социально-значимые связи с родными, но и стимулируем их к правопослушному поведению, формируем их заинтересованность в привлечении к труду, получению дополнительного образования и профессии, участию в культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, – поделился начальник ИК-12 полковник внутренней службы Роман Смирнов.
ИСТОЧНИК KP.RU