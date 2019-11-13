Нашли возможность. В Ярославской области продлят выплаты усыновителям

13 Нояб. 13:20 2019-11-13T13:20:39+03:00

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Об этом сегодня на странице в социальной сети рассказал губернатор Дмитрий Миронов:

- Нашли возможность на три года продлить единовременные выплаты усыновителям. Такое предложение содержится в новом проекте закона, который внесли в областную думу. В нем же предлагается до 2024 года увеличить действие выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей.

Увеличится и сумма поддержки, она станет выше на 500 рублей и составит 10682 рубля. Эти деньги родители будут получать на ребенка, пока ему не исполнится три года.

ИСТОЧНИК KP.RU