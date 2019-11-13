Переход через железнодорожные пути в поселке Сокол решили не демонтировать

13 Нояб. 12:53 2019-11-13T12:53:07+03:00

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил мэр Ярославля

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Пешеходным переходом через железнодорожные пути в районе Тормозного шоссе ежедневно пользуются около двух тысяч человек. Жители поселка Сокол по нему идут в детские сады, школы, магазины и поликлиники, поэтому переход имеет большое значение. И информация о его демонтаже вызвала недовольство у местных жителей.

- Вместе с заместителем начальника СЖД Олегом Васютенко вышли на пешеходный переход через железнодорожные пути и встретились с активной группой жителей, - пишет Владимир Волков на своей странице в соцсети. – Нам удалось достичь договоренности с руководством Северной железной дороги, что данный пешеходный переход не будет демонтирован. Приняли решение реконструировать переход, дополнительно установить освещение, заменить асфальтовое покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU