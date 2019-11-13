Чтобы местные бэнкси не рисовали на фасадах зданий, ярославские чиновники приглашают их к «легальной стене»

13 Нояб. 12:46 2019-11-13T12:46:38+03:00

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Каждый день на городских стенах появляются надписи и рисунки. Закон говорит нам: это вандализм. И наказывается уличное творчество строго – штрафом до 40 тысяч рублей или реальным сроком.

И пока художник отвечает перед государством за свои импульсы, управляющие организации упорно закрашивают разрисованные стены, которые пытаются говорить с горожанами на своем языке.

Значит, нужно найти место, где властвует свобода самовыражения. Такая «легальная стена», которая будет доступна каждому граффитисту в любое время суток. После резонансных граффити на улице Свободы, районная администрация стала задумываться: а не отдать ли все арки уличным художникам?

— Уличное искусство живёт само по себе как самовыражение творческой молодежи. Это не регулируемое движение, люди просто хотят рисовать. Конечно, лично я отрицательно отношусь, когда для самовыражения кто-то использует старинные здания или церкви. Но с другой стороны, это взаимодействие города с людьми. Если город будет стерильным, это точно будет скучно, — считает местный художник Григорий Сидяков.

К небольшому консенсусу властей и граффистов удалось прийти с помощью стены в Юбилейном парке. Выглядит немного беззубо и кастрировано, но ярославские бэнкси должны же как-то становиться большими художниками. Не все на гаражах рисовать, тем более, их почти не осталось. На безрыбье, сами знаете.

ИСТОЧНИК KP.RU