В Пречистом молодой парень на «шестерке» насмерть сбил пенсионера

13 Нояб. 12:37 2019-11-13T12:37:20+03:00

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Вечером во вторник, 12 ноября, в Пречистом насмерть сбили пенсионера. Около 18:40 молодой парень на своей «шестерке» ехал по улице Советской, когда 78-летний дедушка оказался на его пути. Пенсионер скончался на месте от полученных травм.

Напомним, на трассе М8 столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибла женщина.

В Рыбинске под колесами транспорта за один день пострадали два подроста. 15-летняя девочка госпитализирована

Госавтоинспекция напоминает об обязанности уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении, и обращает внимание на необходимость быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, снижать скорость движения перед пешеходными переходами, вблизи мест массового притяжения детей, быть готовыми к внезапному выходу пешеходов на проезжую часть, особенно детей.

ИСТОЧНИК KP.RU