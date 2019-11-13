В Ярославской онкологической больнице открыли отделение химиотерапии

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-13T12:27:50+03:00

Ежегодно там будут лечиться более двух тысяч пациентов. ФОТО: правительство Ярославской области

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Новое отделение открылось на месте бывшей реанимации и операционного блока. Рассчитано оно на 30 коек, а ежегодно там будут лечиться более двух тысяч пациентов.

- Раньше треть пациентов, которым нужно было противоопухолевое лечение, госпитализировали для терапии в подразделения хирургического профиля. Организация работы отделения химиотерапии позволила освободить койки в хирургических отделениях для тех, кому необходимы операции, - пояснил директор департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев.

Также сейчас в больнице готовят помещение для нового линейного ускорителя для лучевой терапии онкологических больных. Аппарат будет куплен в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU