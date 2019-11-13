2019-11-13T12:27:50+03:00
Общество

В Ярославской онкологической больнице открыли отделение химиотерапии

Оно рассчитано на 30 коек
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Ежегодно там будут лечиться более двух тысяч пациентов. ФОТО: правительство Ярославской областиЕжегодно там будут лечиться более двух тысяч пациентов. ФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Новое отделение открылось на месте бывшей реанимации и операционного блока. Рассчитано оно на 30 коек, а ежегодно там будут лечиться более двух тысяч пациентов.

- Раньше треть пациентов, которым нужно было противоопухолевое лечение, госпитализировали для терапии в подразделения хирургического профиля. Организация работы отделения химиотерапии позволила освободить койки в хирургических отделениях для тех, кому необходимы операции, - пояснил директор департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев.

Также сейчас в больнице готовят помещение для нового линейного ускорителя для лучевой терапии онкологических больных. Аппарат будет куплен в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы местные бэнкси не рисовали на фасадах зданий, ярославские чиновники приглашают их к «легальной стене»
В Пречистом молодой парень на «шестерке» насмерть сбил пенсионера
Ярославским льготникам могут вернуть право платить наличными в транспорте
В Рыбинске КАМАЗ сбил 15-летнюю девочку
Введение повышенных нормативов за отопление в 1-2 этажных домах Ярославской области откладывается
Малолитражка в кювете: в аварии под Ярославлем погибла женщина
Дома неблагополучных ярославцев оборудуют пожарными извещателями
Для ярославского собиновского училища закупили инструментов на 1,5 миллиона рублей
В магазинчике под Ярославлем продавалось 30 бутылок нелегального алко
В Рыбинске поймали романтика, укравшего розы для любимой
В Ярославле закрыли сайт, на котором можно было купить диплом
Ночью под Ярославлем перевернулась иномарка. Водитель скончался до прибытия скорой
Первый гол Магнуса Пяярви за «Локомотив» стал победным
«Буря» проигрывает «юнармейцам», но выходит в 1/4 финала Кубка России