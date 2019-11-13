2019-11-13T11:54:09+03:00
Происшествия

В Рыбинске КАМАЗ сбил 15-летнюю девочку

Ребенок госпитализирован
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
За один день в Рыбинске под колеса машин попали несколько несовершеннолетнихЗа один день в Рыбинске под колеса машин попали несколько несовершеннолетнихФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 ноября, в Рыбинске КАМАЗ сбил ребенка. На улице Ворошилова под колеса грузовика попала 15-летняя девочка. ЧП произошло около 14:24, когда девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 46-летний мужчина за рулем спецтехники попросту не заметил подростка из своей кабины. Школьницу с травмами увезли на скорой.

Вечером того же дня на улице Бабушкина под колеса «Черри» попал 16-летний. По предварительной информации, он так же переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Мальчику повезло больше, он нуждается только в амбулаторном лечении

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы местные бэнкси не рисовали на фасадах зданий, ярославские чиновники приглашают их к «легальной стене»
В Пречистом молодой парень на «шестерке» насмерть сбил пенсионера
В Ярославской онкологической больнице открыли отделение химиотерапии
Ярославским льготникам могут вернуть право платить наличными в транспорте
Введение повышенных нормативов за отопление в 1-2 этажных домах Ярославской области откладывается
Малолитражка в кювете: в аварии под Ярославлем погибла женщина
Дома неблагополучных ярославцев оборудуют пожарными извещателями
Для ярославского собиновского училища закупили инструментов на 1,5 миллиона рублей
В магазинчике под Ярославлем продавалось 30 бутылок нелегального алко
В Рыбинске поймали романтика, укравшего розы для любимой
В Ярославле закрыли сайт, на котором можно было купить диплом
Ночью под Ярославлем перевернулась иномарка. Водитель скончался до прибытия скорой
Первый гол Магнуса Пяярви за «Локомотив» стал победным
«Буря» проигрывает «юнармейцам», но выходит в 1/4 финала Кубка России