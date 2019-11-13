В Рыбинске КАМАЗ сбил 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-13T11:54:09+03:00

За один день в Рыбинске под колеса машин попали несколько несовершеннолетних Фото: УМВД по Ярославской области

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Во вторник, 12 ноября, в Рыбинске КАМАЗ сбил ребенка. На улице Ворошилова под колеса грузовика попала 15-летняя девочка. ЧП произошло около 14:24, когда девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 46-летний мужчина за рулем спецтехники попросту не заметил подростка из своей кабины. Школьницу с травмами увезли на скорой.

Вечером того же дня на улице Бабушкина под колеса «Черри» попал 16-летний. По предварительной информации, он так же переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Мальчику повезло больше, он нуждается только в амбулаторном лечении

ИСТОЧНИК KP.RU