В Рыбинске КАМАЗ сбил 15-летнюю девочку
Во вторник, 12 ноября, в Рыбинске КАМАЗ сбил ребенка. На улице Ворошилова под колеса грузовика попала 15-летняя девочка. ЧП произошло около 14:24, когда девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 46-летний мужчина за рулем спецтехники попросту не заметил подростка из своей кабины. Школьницу с травмами увезли на скорой.
Вечером того же дня на улице Бабушкина под колеса «Черри» попал 16-летний. По предварительной информации, он так же переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Мальчику повезло больше, он нуждается только в амбулаторном лечении
ИСТОЧНИК KP.RU