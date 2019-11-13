2019-11-13T11:42:48+03:00
Общество

Введение повышенных нормативов за отопление в 1-2 этажных домах Ярославской области откладывается

Так что греться пока будем по прежним расценкам
Полина Вачнадзе
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В области порядка 5 тысяч малоэтажных домов без приборов учетаВ области порядка 5 тысяч малоэтажных домов без приборов учетаФото: Полина Вачнадзе
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Вопрос введения повышенных нормативов обсуждался на заседании думского комитета по ЖКХ, энергетике, экологии и природопользованию. Напомним, что увеличение стоимости тепла с 1 января должно было коснуться жителей 1-2 этажных домов, построенных до 1999 года и не оборудованных общедомовыми приборами учета.

- В Ярославской области насчитывается порядка 5 тысяч таких домов, причем установка общедомовых приборов учета во многих из них технически не возможна. С 1 января следующего года стоимость отопления должна была быть увеличена в полтора раза. Но правительство РФ отложило введение закона на год, - пояснил председатель комитета Александр Тарасенков.

В свою очередь, ярославские депутаты предложили федеральному правительству пересмотреть нормативы для малоэтажных домов или отложить их введение как минимум на три года.

- За это время мы сможем либо поставить счетчики в этих домах, либо пересмотреть нормативы без учета этажности, - пояснил решение депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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