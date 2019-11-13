2019-11-13T10:56:04+03:00
Общество

Дома неблагополучных ярославцев оборудуют пожарными извещателями

Устройства установят и в жилье, где высок риск возникновения пожара
Полина Вачнадзе
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Закуплено 4,5 тысячи устройств.Закуплено 4,5 тысячи устройств.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пожарные извещатели в квартирах и домах семей, которые относятся к социально неблагополучным, установят бесплатно. Как и в домах с низкой степенью пожарной устойчивости. На их приобретение уже выделен 1 миллион рублей, закуплено 4,5 тысячи устройств. В самое ближайшее время они поступят в районы области.

Чтобы снизить риск возникновения пожаров, главы районов в самое ближайшее время должны обновить списки квартир, где необходимы извещатели, ограничить доступ людей в расселенные дома, а также оборудовать подъезды ко всем населенным пунктам своих территорий. Напомнили руководителям и о необходимости профилактической работы – они должны в очередной раз предупредить жителей области о том, что оставлять детей дома без присмотра взрослых может быть смертельно опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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