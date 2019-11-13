Для ярославского собиновского училища закупили инструментов на 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-13T10:20:18+03:00

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В училище пришла очередная партия музыкальных инструментов в рамках проекта «Культура». Здесь саксофоны, тромбон, флейты, вибрафон, ксилофон, трубы, ударная установка и барабаны. Всего на 1,5 миллиона рублей. А скоро прибудут духовые и народные инструменты, на них было потрачено более 6,3 миллионов. Всего же по проекту на обновление материально-технической базы училища в этом году выделено более 19 миллионов рублей.

В числе других приобретений этого года – пианино и пять роялей фирмы «Kawai», два отечественных рояля «Михаил Глинка», а также скрипка почти за 96 тысяч рублей. И это не считая микрофонов, стейдж-бокса, цифрового микшерного пульта, ноутбуков, проекторов, экранов, интерактивных досок и хоровых станков. А на ремонт актового зала выделено 1,5 миллиона рублей из областного бюджета.

- 20 ноября Собиновское музыкальное училище отметит свое 115-летие. И поступление новых музыкальных инструментов, безусловно, огромных подарок для образовательно учреждения, - отметила директор регионального департамента культуры Марина Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU