В магазинчике под Ярославлем продавалось 30 бутылок нелегального алко
Продавца привлекли к уголовной отвественности
Продавец уже был отмечен правоохранителями за подобные деянияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция Ростовского района в одном из местных магазинов выявила 30 бутылок алкоголя без сопроводительных документов. Где и кем они производились – тайна, покрытая мраком.
Ранее продавец, 55-летний мужчина, уже привлекался к уголовной ответственности за подобные вещи.
– В отношении него отделом дознания ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Теперь за нелегальную торговлю ростовчанин заплатит штраф или отправится на исправительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU