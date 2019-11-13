2019-11-13T10:04:45+03:00
Происшествия

В магазинчике под Ярославлем продавалось 30 бутылок нелегального алко

Продавца привлекли к уголовной отвественности
Екатерина РЯБЦЕВА
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Продавец уже был отмечен правоохранителями за подобные деянияПродавец уже был отмечен правоохранителями за подобные деянияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция Ростовского района в одном из местных магазинов выявила 30 бутылок алкоголя без сопроводительных документов. Где и кем они производились – тайна, покрытая мраком.

Ранее продавец, 55-летний мужчина, уже привлекался к уголовной ответственности за подобные вещи.

– В отношении него отделом дознания ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Теперь за нелегальную торговлю ростовчанин заплатит штраф или отправится на исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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