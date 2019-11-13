В Рыбинске поймали романтика, укравшего розы для любимой
Любовь любовью, но уголовное дело возбуждено
Стоимость украденного букета - 1600 рублейФото: Полина Вачнадзе
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Романтичное, но все же преступление произошло в цветочном магазине микрорайона Мариевка Рыбинска. Мужчина, видимо, хотел сделать приятное своей возлюбленной и преподнести ей букет цветов, но финансы не позволяли. Поэтому житель Рыбинска не долго думая украл букет из 25 роз и подарил его подруге. Стоимость букета - 1600 рублей.
Подозреваемого быстро нашли. Похититель цветов – 34-летний местный житель. Он уже во всем признался и раскаялся, но от уголовной ответственности это его не освободит. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU