В Рыбинске поймали романтика, укравшего розы для любимой

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-13T09:56:24+03:00

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Романтичное, но все же преступление произошло в цветочном магазине микрорайона Мариевка Рыбинска. Мужчина, видимо, хотел сделать приятное своей возлюбленной и преподнести ей букет цветов, но финансы не позволяли. Поэтому житель Рыбинска не долго думая украл букет из 25 роз и подарил его подруге. Стоимость букета - 1600 рублей.

Подозреваемого быстро нашли. Похититель цветов – 34-летний местный житель. Он уже во всем признался и раскаялся, но от уголовной ответственности это его не освободит. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU