В Ярославле закрыли сайт, на котором можно было купить диплом

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-13T09:43:39+03:00

Прилагался и список учебных учреждений, в нем – один из ярославских вузов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В суд обратилась прокуратура Красноперекопского района, которая на одном из ресурсов в сети обнаружила информацию о продаже государственных дипломов об образовании. За определенную сумму любой желающий мог «получить» высшее, среднее, начальное специальное образование. Прилагался и список учебных учреждений, в нем – один из ярославских вузов.

- За подделку удостоверения или иного официального документа, ровно как и за незаконное приобретение или сбыт официальных документов установлена уголовная ответственность. После того, как решение суда вступит в законную силу, оно будет направлено в территориальное управление Роскомнадзора и сайт будет включен в соответствующий реестр, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU