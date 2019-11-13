2019-11-13T09:43:39+03:00
Общество

В Ярославле закрыли сайт, на котором можно было купить диплом

Кстати, незаконное приобретение официальных документов тоже карается по всей строгости закона
Полина Вачнадзе
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Прилагался и список учебных учреждений, в нем – один из ярославских вузов.Прилагался и список учебных учреждений, в нем – один из ярославских вузов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В суд обратилась прокуратура Красноперекопского района, которая на одном из ресурсов в сети обнаружила информацию о продаже государственных дипломов об образовании. За определенную сумму любой желающий мог «получить» высшее, среднее, начальное специальное образование. Прилагался и список учебных учреждений, в нем – один из ярославских вузов.

- За подделку удостоверения или иного официального документа, ровно как и за незаконное приобретение или сбыт официальных документов установлена уголовная ответственность. После того, как решение суда вступит в законную силу, оно будет направлено в территориальное управление Роскомнадзора и сайт будет включен в соответствующий реестр, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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