2019-11-13T09:24:18+03:00
Происшествия

Ночью под Ярославлем перевернулась иномарка. Водитель скончался до прибытия скорой

Обстоятельства трагедии уточняются
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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Ночью 12 ноября на 3 километре дороги Поречье-Козохово в Ростовском районе японская иномарка съехала в кювет и перевернулась. За рулем «Мицубиши» находился 35-летний водитель. Он погиб еще до того, как приехала бригада скорой помощи.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящий момент проводится проверка и выясняются обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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