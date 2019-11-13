Первый гол Магнуса Пяярви за «Локомотив» стал победным
Перерыв, вызванный играми сборных тренеры нашего «бронепоезда» смогли использовать не только для того, чтобы хоккеисты получили передышку после серии изматывающих матчей. Усталость все же явно проглядывала в действиях игроков в конце октября. Помимо отдохнувших игроков, тренеры в перерыве получили тех, кто восстановился от травм и болезней. Особенно ждали возвращения в строй голкипера Александра Лазушина, как равноценного партнера Ильи Коновалова. Юный Даниил Исаев пока гостит в Канаде с молодежной сборной. Вернувшийся в строй Лазушин и занял пост № 1 в матче против «Сибира», которая недавно навела шороху в КХЛ своими победами над фаворитами. Потому матч ожидался для болельщиков «бронепоезда» с тревогой. К тому же, известно, что первый матч после большого перерыва всегда проходил сложно. Хоккеисты не сразу как бы вкатываются в игровой ритм. Однако парни Майка Пелино сумели достаточно быстро адаптироваться после перерыва в рабочий ритм чемпионата. В каждом периоде они перебросали сибиряков, понабросав в итоге 39 раз (против 28). Причем, особо нужно отметить первый гол матча, ставший и победным. И гол этот на счету новобранца Магнуса Пяярви, от которого ждут результативную игру, но с первым голом у Магнуса задержалось. Зато «Сибири» он забил классно. После выигранного Антоном Ландером на 4-й минуте вбрасывания у ворот гостей Магнус сместился на другую сторону и хлестко с кистей вонзил шайбу в ближнюю «девятку». Но вот дальше с голами у «бронепоезда» заклинило, хотя во втором периоде перевес наших был очень заметный. Все же защита «Сибири» не зря заслуживала в прошлом месяце высоких оценок. Пробить ее сложно. Но еще раз пробить все же получилось, когда сибиряки в большинстве пошли ва-банк, сняв вратаря. Ландер из своей зоны не промахнулся и поставил точку за минуту до финальной сирены
«Локомотив» – «Сибирь» – 2:0 (1:0;0:0;1:0)
ИСТОЧНИК KP.RU