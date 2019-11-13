2019-11-13T08:02:25+03:00
Спорт

Первый гол Магнуса Пяярви за «Локомотив» стал победным

Возобновление чемпионата КХЛ «бронепоезд» отметил домашней победой над «Сибирью»
Виктор ПОЛЯК
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Перерыв, вызванный играми сборных тренеры нашего «бронепоезда» смогли использовать не только для того, чтобы хоккеисты получили передышку после серии изматывающих матчей. Усталость все же явно проглядывала в действиях игроков в конце октября. Помимо отдохнувших игроков, тренеры в перерыве получили тех, кто восстановился от травм и болезней. Особенно ждали возвращения в строй голкипера Александра Лазушина, как равноценного партнера Ильи Коновалова. Юный Даниил Исаев пока гостит в Канаде с молодежной сборной. Вернувшийся в строй Лазушин и занял пост № 1 в матче против «Сибира», которая недавно навела шороху в КХЛ своими победами над фаворитами. Потому матч ожидался для болельщиков «бронепоезда» с тревогой. К тому же, известно, что первый матч после большого перерыва всегда проходил сложно. Хоккеисты не сразу как бы вкатываются в игровой ритм. Однако парни Майка Пелино сумели достаточно быстро адаптироваться после перерыва в рабочий ритм чемпионата. В каждом периоде они перебросали сибиряков, понабросав в итоге 39 раз (против 28). Причем, особо нужно отметить первый гол матча, ставший и победным. И гол этот на счету новобранца Магнуса Пяярви, от которого ждут результативную игру, но с первым голом у Магнуса задержалось. Зато «Сибири» он забил классно. После выигранного Антоном Ландером на 4-й минуте вбрасывания у ворот гостей Магнус сместился на другую сторону и хлестко с кистей вонзил шайбу в ближнюю «девятку». Но вот дальше с голами у «бронепоезда» заклинило, хотя во втором периоде перевес наших был очень заметный. Все же защита «Сибири» не зря заслуживала в прошлом месяце высоких оценок. Пробить ее сложно. Но еще раз пробить все же получилось, когда сибиряки в большинстве пошли ва-банк, сняв вратаря. Ландер из своей зоны не промахнулся и поставил точку за минуту до финальной сирены

«Локомотив» – «Сибирь» – 2:0 (1:0;0:0;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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