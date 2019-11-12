2019-11-12T22:50:34+03:00
Спорт

«Буря» проигрывает «юнармейцам», но выходит в финала Кубка России

За счет внушительного очкового запаса в первой кубковой игре на выезде ярославцы смогли пройти в следующий этап
Виктор ПОЛЯК
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Слишком уверенное превосходство команды Михаила Терехова над юным резервом грозного ЦСКА в первом матче 1/8 финала таило в себе семена самоуверенности перед ответной встречей дома. И эти семена дали отменные всходы. Практически с первых армейская молодежь получила ту полноту своих действий на паркете «Вознесенского», чего была лишена в Москве. Наша грозная «Буря» у себя дома оказалась сама на себя не похожа. И в том не надо искать оправдания из-за отсутствия двух наших легионеров – Артема Бутянковса и Джастина Роберсона, которые не могут играть в матчах Кубка. В Москве они тоже не играли, но результат получился – 89:70. Объяснение может быть тут только одно – наставнику «Бури» Михаилу Терехову не удалось донести до своих парней, что с «юнармейцами» нельзя играть спустя рукава. Там мальчишки талантливые. С ними шутки плохи. После матча Терехов признал свою ответственность за ненадлежащий настрой команды на игру. Уже во 2-й четверти «Буревестник», что называется, горел синим светом – ярким пламенем. Отрыв москвичей порой достигал 16 очков. И в том не было ничего сверхъестественного, потому что ярославцы впервые в сезоне начисто проиграли борьбу под обоими щитами. Мало того, еще и прицелы у наших снайперов посбивались. И все же запаса класса парней Терехова и очкового гандикапа, добытого в Москве, хватило для того, чтобы по сумме двух матчей права на ¼ финал Кубка России получил «Буревестник», а победители «юнармейцы» вылетели из дальнейшей борьбы.

«Буревестник» – «ЦСКА-2» - 78:91 (15:26, 21:20, 17:16, 25:29).

ИСТОЧНИК KP.RU

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