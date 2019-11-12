В Рыбинске застолье закончилось убийством

СЕГОДНЯ 20:11 2019-11-12T20:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечер 9 октября 45-летний местный житель проводил в квартире приятеля на улице Волочаевской. Мужчины выпивали, а потом поругались. Рыбинец в припадке агрессии порезал своего 54-летнего собутыльника. Он нанес ему удары ножом в грудную клетку.

– От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, – пояснили следователи. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Подозреваемого заключили под стражу. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU