В Рыбинске застолье закончилось убийством
Подозреваемый заключен под стражу
Агрессия появилась во время пьяной ссорыФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Вечер 9 октября 45-летний местный житель проводил в квартире приятеля на улице Волочаевской. Мужчины выпивали, а потом поругались. Рыбинец в припадке агрессии порезал своего 54-летнего собутыльника. Он нанес ему удары ножом в грудную клетку.
– От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, – пояснили следователи. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Подозреваемого заключили под стражу. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU