2019-11-12T17:46:57+03:00
Общество

Не очередная харчевня, а с картинками! Вася Ложкин хочет открыть в Ярославле чебуречную

«Бармузей» очебуречит всю планету
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Вася Ложкин/facebook.comФото: Вася Ложкин/facebook.com
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Всемирно известный ярославский художник Вася Ложкин, тот самый, который рисует ну очень соцаильных котиков, и его подруга-ресторатор Юлия Самсоненко решили «очебуречить» всю планету и начать с Ярославля. Здесь они хотят открыть свой первый «Бармузей».

- Это будет не очередная харчевня, а с картинками! – обещает художник!

По концепции, заведение будет оформлено в фирменном стиле Ложкина, там же можно будет купить сувениры. Но, конечно, самое главное – поесть чебуреки!

- Я рисую котов, а чебуреки и коты – вещи перетекающие из одного в другое! – говорит Ложкин.

Юлия и Вася рассчитывают, что их концепция заинтересует рестораторов и бизнесменов из других городов, и «Бармузеи» расползутся по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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