2019-11-12T16:26:18+03:00
Общество

IPhone для научных целей. В ЯГМУ ответили, зачем потратили почти 100 тысяч на «Серый космос»

Новинку от Apple ректор заказал через закупки на внебюджетные средства
Роман РЫЖИКОВ
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В редакцию КП-Ярославль поступил ответ от Ярославского государственного медицинского университета насчет покупки IPhone 11 Pro за счет внебюджетных средств. Смартфон в цвете «Серый космос» обошелся учебному учреждению в 98200 рублей.

Мы обратились за комментарием к проректору по правовым и административным вопросам ЯГМУ Марине Пугачевой. Она сообщила, что IPhone последней модели используется в соответствии с уставной деятельностью вуза на образовательные и научные цели.

Для каких именно научных и образовательных целей годится «серый» смартфон почти за 100 тысяч рублей, в официальном ответе университета не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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