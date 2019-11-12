IPhone для научных целей. В ЯГМУ ответили, зачем потратили почти 100 тысяч на «Серый космос»
В редакцию КП-Ярославль поступил ответ от Ярославского государственного медицинского университета насчет покупки IPhone 11 Pro за счет внебюджетных средств. Смартфон в цвете «Серый космос» обошелся учебному учреждению в 98200 рублей.
Мы обратились за комментарием к проректору по правовым и административным вопросам ЯГМУ Марине Пугачевой. Она сообщила, что IPhone последней модели используется в соответствии с уставной деятельностью вуза на образовательные и научные цели.
Для каких именно научных и образовательных целей годится «серый» смартфон почти за 100 тысяч рублей, в официальном ответе университета не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU