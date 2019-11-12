Стоит толпа и мчатся пожарные: что случилось в ТЦ «Венге» в Ярославле
В пресс-службе МЧС рассказали о замыкании электрочайника
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В Ярославле у ТЦ «Венге» около 15 часов дня собралось много людей.
– На улице стоит толпа, проехало три или четыре пожарные машины, – сообщили в редакцию КП-Ярославль очевидцы.
Но эвакуации не было. Оказалось, в одном из сетевых магазинов в торговом центре случилось замыкание электрочайника. Сигнализация не сработала, и пожарные выехали по звонку.
– Администрация вывела людей из здания и устранила все неполадки еще до того, как прибыли пожарные, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU