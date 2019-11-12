Стоит толпа и мчатся пожарные: что случилось в ТЦ «Венге» в Ярославле

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-12T15:58:48+03:00

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В Ярославле у ТЦ «Венге» около 15 часов дня собралось много людей.

– На улице стоит толпа, проехало три или четыре пожарные машины, – сообщили в редакцию КП-Ярославль очевидцы.

Но эвакуации не было. Оказалось, в одном из сетевых магазинов в торговом центре случилось замыкание электрочайника. Сигнализация не сработала, и пожарные выехали по звонку.

– Администрация вывела людей из здания и устранила все неполадки еще до того, как прибыли пожарные, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU