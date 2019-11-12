2019-11-12T15:44:13+03:00
Общество

Ярославца будут судить за хранение боеприпасов

Он утверждает, что нашел их в лесу
Полина Вачнадзе
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Если бы сдал свою находку в полицию, никакого уголовного преследования бы не было.Если бы сдал свою находку в полицию, никакого уголовного преследования бы не было.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нашел пакет с боеприпасами в лесу, когда ходил за грибами. Именно такую историю ярославец рассказал сотрудникам полиции, которые в его квартире нашли 19 патронов к военному нарезному огнестрельному оружию. Причем все боеприпасы были изготовлены на заводе.

40-летний житель Брагино обвиняется по статье 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». Если бы он сдал свою находку в полицию, никакого уголовного преследования бы не было. А сейчас ему грозят и лишение свободы, и штраф, и принудительные работы – на усмотрение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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