Ярославца будут судить за хранение боеприпасов
Он утверждает, что нашел их в лесу
Если бы сдал свою находку в полицию, никакого уголовного преследования бы не было.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Нашел пакет с боеприпасами в лесу, когда ходил за грибами. Именно такую историю ярославец рассказал сотрудникам полиции, которые в его квартире нашли 19 патронов к военному нарезному огнестрельному оружию. Причем все боеприпасы были изготовлены на заводе.
40-летний житель Брагино обвиняется по статье 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». Если бы он сдал свою находку в полицию, никакого уголовного преследования бы не было. А сейчас ему грозят и лишение свободы, и штраф, и принудительные работы – на усмотрение суда.
ИСТОЧНИК KP.RU