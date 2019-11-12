Ярославец взял небольшой кредит и теперь может лишиться машины

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-12T15:18:49+03:00

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Житель Ярославля взял микрозайм, а в качестве залога предложил свою машину. Кредит мужчина так и не вернул, и тогда кредиторы обратились с иском в суд.

– В Дзержинском городском отделе УФССП России по Ярославской области по данному факту судебные приставы возбудили исполнительное производство, – рассказали в ведомстве.

Долг составил более 150 тысяч рублей.

Приставы нашли автомобиль и арестовали его. Стоимость машины определили в 95 тысяч рублей. Если мужчина не вернет деньги, то будет ходить пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU