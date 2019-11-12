Чтобы не затопило. Стадион в Рыбинске оборудуют дренажом

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-12T15:14:15+03:00

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Пустырь между рыбинскими школами №18 и №28 продолжают благоустраивать. По проекту здесь будет сквер и спортивная площадка. Во время строительства объекта возникли проблемы: выяснилось, что территория слишком заболочена.

- Проект предполагал работы по водоотведению, но, как видим, этого оказалось недостаточно, и вода теперь скапливается вокруг стадиона и парка. Сейчас считаем смету, чтобы провести дополнительную дренажную системы, - пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Все работы планируют выполнить примерно в феврале следующего года. На самом же объекте благоустройство практически завершено, осталось лишь до конца уложить асфальт и вывезти строительный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU