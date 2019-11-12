Говорим и смеемся. Ярославская деревня вошла в топ-10 мест с самым веселым названием

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-12T14:43:19+03:00

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100 претендентов на выход в финал из 83 регионов страны, 2,5 месяца отборочных туров, 190 тысяч голосов россиян – и вот, наконец, стала известна десятка населенных пунктов, названия которых и говорить смешно (а иногда – и немножко стыдно). Теперь предстоит выбрать из них наивеселейшее. Среди претендентов на победу - деревня Бухалово Даниловского района Ярославской области. Ударение в названии, кстати, ставится на У.

Финалистам есть чем развеселить голосующих. Читаем, впечатляемся:

Проголосовать можно до 24 ноября в сообществе сервиса путешествий Туту.ру ВКонтакте. Победитель получит от сервиса памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU