2019-11-12T14:43:19+03:00
Общество

Говорим и смеемся. Ярославская деревня вошла в топ-10 мест с самым веселым названием

Теперь нужно выбрать самое-самое веселое!
Полина Вачнадзе
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Проголосовать можно до 24 ноября. Фото: сервис путешествий Туту.руПроголосовать можно до 24 ноября. Фото: сервис путешествий Туту.ру
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100 претендентов на выход в финал из 83 регионов страны, 2,5 месяца отборочных туров, 190 тысяч голосов россиян – и вот, наконец, стала известна десятка населенных пунктов, названия которых и говорить смешно (а иногда – и немножко стыдно). Теперь предстоит выбрать из них наивеселейшее. Среди претендентов на победу - деревня Бухалово Даниловского района Ярославской области. Ударение в названии, кстати, ставится на У.

Финалистам есть чем развеселить голосующих. Читаем, впечатляемся:

Проголосовать можно до 24 ноября в сообществе сервиса путешествий Туту.ру ВКонтакте. Победитель получит от сервиса памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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