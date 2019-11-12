В Рыбинске в 2020 году отремонтируют 11 дворов. Какие?

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-12T13:51:12+03:00

В среднем ремонт одной территории обходится в три миллиона рублей. ФОТО: администрация Рыбинска

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Из 23 поданных рыбинцами заявок на благоустройство в рамках проекта «Решаем вместе!» в первичный список вошли 11 дворов. На их благоустройство необходим 41 миллион рублей.

Собирать заявки начали еще в октябре, в итоге их оказалось 23: 11, что не вошли в программу с прошлого года, и 12 новых. В итоге, по сумме набранных баллов отобрали 11. В каждом проекте – типовой перечень работ: ремонт проездов, тротуаров, парковок, установка лавочек, освещения. В среднем ремонт одной территории обходится в три миллиона рублей. Если необходима ливневая канализация, стоимость работ, естественно, вырастает.

На данный момент самый затратный проект – двор у дома №24 по улице Гагарина, самый скромный – у дома №18 на улице Солнечной.

Итак, какие же дворы отремонтируют в следующем году? Адреса:

- улица Лосевская, 21;

- улица Моторостроителей, 8;

- проспект Серова, 3;

- проспект Серова, 5;

- улица Ухтомского, 22;

- улица Качалова, 50;

- улица Гагарина, 24;

- улица 9 Мая, 9а;

- улица Боткина, 23;

- улица Солнечная, 18;

- улица Баррикадная, 35.

ИСТОЧНИК KP.RU