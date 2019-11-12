В Рыбинске в 2020 году отремонтируют 11 дворов. Какие?
Из 23 поданных рыбинцами заявок на благоустройство в рамках проекта «Решаем вместе!» в первичный список вошли 11 дворов. На их благоустройство необходим 41 миллион рублей.
Собирать заявки начали еще в октябре, в итоге их оказалось 23: 11, что не вошли в программу с прошлого года, и 12 новых. В итоге, по сумме набранных баллов отобрали 11. В каждом проекте – типовой перечень работ: ремонт проездов, тротуаров, парковок, установка лавочек, освещения. В среднем ремонт одной территории обходится в три миллиона рублей. Если необходима ливневая канализация, стоимость работ, естественно, вырастает.
На данный момент самый затратный проект – двор у дома №24 по улице Гагарина, самый скромный – у дома №18 на улице Солнечной.
Итак, какие же дворы отремонтируют в следующем году? Адреса:
- улица Лосевская, 21;
- улица Моторостроителей, 8;
- проспект Серова, 3;
- проспект Серова, 5;
- улица Ухтомского, 22;
- улица Качалова, 50;
- улица Гагарина, 24;
- улица 9 Мая, 9а;
- улица Боткина, 23;
- улица Солнечная, 18;
- улица Баррикадная, 35.
ИСТОЧНИК KP.RU