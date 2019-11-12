В Ярославле снесли 18 аварийных зданий

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-12T13:23:10+03:00

На этот год было запланировано к сносу 40 расселенных аварийных домов. ФОТО: мэрия Ярославля

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На этот год было запланировано к сносу 40 расселенных аварийных домов. За полгода – с мая по ноябрь – демонтировано 18 зданий.

На Тормозном шоссе снесли три дома, освободили участки на улицах Рябиновой и Балашова, Коммунаров, снесли четыре дома в Парижской коммуне, дом на 1-ой Приволжской. Завершаются работы по демонтажу зданий на улице 3-й Жилой. До конца года планируют разобрать объекты на Клубной, Большой Луговой, в поселке Великом и на территории Лесозавода им.Суворова. Все, что не успели, перенесут на следующий год.

Участки, которые освобождаются после снова аварийных домов, будут выставляться на торги для заключения договоров аренды.

Кроме того, сейчас подходит к концу процедура перевода 25 жилых аварийных зданий в нежилой фонд. В их числе – дома на улицах Трефолева, Салтыкова-Щедрина и на Московском проспекте. Позже их включат в план приватизации.

Два объекта культурного наследия – на Республиканской и 1-й Закоторосльной – в этом году были переданы в льготную аренду по программе «Рубль за метр». Арендаторы сейчас готовят проектную и охранную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU