2019-11-12T13:02:33+03:00
Общество

В Ярославле водитель маршрутки радует пассажиров конфетками

Горожане называют его лапушкой и выражают свое уважение
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"
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В Ярославле водитель маршуртки №81 решил скрасить будни своих пассажиров и закупил для них конфетки. Любой желающий может поднять себе настроение и уровень сахара в крови.

– Хочу выразить уважение этому человеку, – написал анонимный пользователь в паблике «Подслушано в Ярославле!». – После тяжелого дня приятно видеть таких добрых людей .

Ярославцы поддержали автора поста и выразили свое уважение водителю.

– Божечки, какой лапушка, – не сдержала эмоции Яна.

Еще горожане вспомнили, что водитель трамвая №9 тоже вручает пассажирам конфетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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