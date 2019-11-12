Вывели под ручки. В Ярославской области мужчина выселился из служебной квартиры только после вмешательства приставов
Мужчина уволился со службы, но никак не мог смириться с тем, что служебное жилье в поселке Бурмакино ему нужно покинуть. Три года он собирал силу воли в кулак, но если бы не приставы, так, скорее всего, и не собрал бы.
Собственники квартиры повлиять на бывшего коллегу не могли. Мало того, что в служебное жилье невозможно было никого вселить, так и еще обязанности по оплате коммунальных платежей легли на их плечи. Именно это обстоятельство и послужило причиной для обращения в суд.
Суд удовлетворил иск о прекращении права пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета и выселении. Приставы уведомили жильца о том, что помещение нужно покинуть – и только тогда экс-военный это сделал.
ИСТОЧНИК KP.RU