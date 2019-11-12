2019-11-12T12:47:50+03:00
Общество

IPhone 11 Pro «Серый космос». Кому ЯГМУ купил дорогую игрушку через закупки?

В ректорате не смогли вспомнить сразу, зачем им смартфон
Роман РЫЖИКОВ
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Новинку от Apple купили на внебюджетные средстваНовинку от Apple купили на внебюджетные средстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ярославский государственный медицинский университет купил через закупки IPhone 11 Pro 64Gb «Серый космос» . В документах в качестве заказчика значится ректор Алексей Павлов. Стоимость девайса 98200 рублей. Источник финансирования – внебюджетные средства.

- А что, так можно было!? – удивляются ярославцы.

- Перезвоните позже, - отвечают в ректорате.

Проректор по правовым и административным вопросам ЯГМУ Марина Пугачева не смогла сказать сразу, кому и зачем предназначен смартфон. Мы ждем ответа от университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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