IPhone 11 Pro «Серый космос». Кому ЯГМУ купил дорогую игрушку через закупки?
В ректорате не смогли вспомнить сразу, зачем им смартфон
Новинку от Apple купили на внебюджетные средстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ярославский государственный медицинский университет купил через закупки IPhone 11 Pro 64Gb «Серый космос» . В документах в качестве заказчика значится ректор Алексей Павлов. Стоимость девайса 98200 рублей. Источник финансирования – внебюджетные средства.
- А что, так можно было!? – удивляются ярославцы.
- Перезвоните позже, - отвечают в ректорате.
Проректор по правовым и административным вопросам ЯГМУ Марина Пугачева не смогла сказать сразу, кому и зачем предназначен смартфон. Мы ждем ответа от университета.
ИСТОЧНИК KP.RU