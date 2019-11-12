Ярославец не вернул микрозайм и почти лишился «Ниссана»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-12T12:17:06+03:00

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Автомобиль сейчас выставлен на торги, его первоначальная стоимость – 96 тысяч рублей. А общий долг неплательщика – 150 тысяч. В эту сумму вошли и сам микрозайм, и проценты за просрочку платежа, и судебные расходы. Так что может мужчина остаться и без машины, и с долгами.

А все потому, что оформил микрозайм в кредитной организации, оставил в качестве залога машину, а финансовые возможности свои не рассчитал. Пока еще у ярославца есть шанс вернуть автомобиль, но для этого в срочном порядке нужно найти 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU