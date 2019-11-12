В Ярославле закрыли любимый многими брагинцами рынок «Виктория»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-12T11:57:48+03:00

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Информация о том, что рынок «Виктория» в Дзержинском районе вот-вот закроют, появилась еще в октябре. Даже называли дату окончания его работы – 1 ноября. Но сроки немного затянулись и брагинцы уже начали надеяться на чудо. Но увидели закрытые ворота, разоренные ларьки и горы мусора на территории рынка.

Как сообщалось ранее, рынок «Виктория» был признан нерентабельным – стоимость аренды торговых точек не покрывала затрат на его содержание. Поэтому и было принято решение о ликвидации. Однако некоторые брагинцы считают, что дело совсем не в этом – просто место присмотрели под строительство жилого дома или торгового центра.

- Место здесь ходовое, людям рынок нравится, покупатели постоянные, продавцы тоже, товарооборот явно хороший. Значит для чего-то земля нужна, раз не считаются ни с интересами предпринимателей, ни с нашими, - считает жительница Брагино Татьяна.

Предпринимателям, конечно, предложили переехать на другие площади, но только им такая передислокация не прельстила.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в администрацию Дзержинского района, а также в управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля, но там ничего по ситуации сказать не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU