В Ярославской области начался показ работ студентов ВГИКа
Вход на мероприятия свободный
Для студентов это возможность показать свои работы зрителюФото: Правительство Ярославской области
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С 12 по 14 ноября в нашей области состоятся показы Международного студенческого фестиваля ВГИК. Все желающие смогут увидеть студенческие работы русских и зарубежных киношкол, а также познакомиться с творчеством будущих режиссеров, художников по костюмам и операторов.
Показы пройдут в Ростове, Тутаеве, Мышкине, Гаврилов-Яме, Данилове, Большом Селе и Ярославле. Вход на кинопоказы свободный.
В Ярославской области в организации мероприятий принял участие департамент культуры.
Расписание сеансов можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU