В Ярославской области начался показ работ студентов ВГИКа

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-12T11:20:08+03:00

Для студентов это возможность показать свои работы зрителю Фото: Правительство Ярославской области

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С 12 по 14 ноября в нашей области состоятся показы Международного студенческого фестиваля ВГИК. Все желающие смогут увидеть студенческие работы русских и зарубежных киношкол, а также познакомиться с творчеством будущих режиссеров, художников по костюмам и операторов.

Показы пройдут в Ростове, Тутаеве, Мышкине, Гаврилов-Яме, Данилове, Большом Селе и Ярославле. Вход на кинопоказы свободный.

В Ярославской области в организации мероприятий принял участие департамент культуры.

Расписание сеансов можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU