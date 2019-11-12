Ярославна получила лопатой по голове от сожительницы своего бывшего

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-12T10:46:43+03:00

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Самые настоящие страсти кипели в садоводческом товариществе Ярославля. 36-летняя женщина ударила лопатой 50-летнюю бывшую сожительницу своего нынешнего гражданского мужа. Но причиной конфликта стал не мужчина, а… садовые растения. Потерпевшая пришла на участок, чтобы выкопать насаждения, высаженные ею несколько лет назад, когда она еще жила вместе с тем самым мужчиной. Но его сегодняшняя сожительница оказалась категорически против и ударила незваную гостью лопатой, да так, что той пришлось обращаться в больницу.

Врачи поставили диагноз: перелом основания пястной кости и ушиб мягких тканей головы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Теперь защитнице садовых растений грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU