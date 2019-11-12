2019-11-12T10:46:43+03:00
Общество

Ярославна получила лопатой по голове от сожительницы своего бывшего

Причем, делили женщины не мужчину, а садовые растения
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Самые настоящие страсти кипели в садоводческом товариществе Ярославля.Самые настоящие страсти кипели в садоводческом товариществе Ярославля.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Самые настоящие страсти кипели в садоводческом товариществе Ярославля. 36-летняя женщина ударила лопатой 50-летнюю бывшую сожительницу своего нынешнего гражданского мужа. Но причиной конфликта стал не мужчина, а… садовые растения. Потерпевшая пришла на участок, чтобы выкопать насаждения, высаженные ею несколько лет назад, когда она еще жила вместе с тем самым мужчиной. Но его сегодняшняя сожительница оказалась категорически против и ударила незваную гостью лопатой, да так, что той пришлось обращаться в больницу.

Врачи поставили диагноз: перелом основания пястной кости и ушиб мягких тканей головы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Теперь защитнице садовых растений грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24