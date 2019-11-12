Ярославские школьники предложили свои идеи по проекту «Решаем вместе!»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-12T09:36:44+03:00

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Такие идеи предложили учащиеся школы №7 в рамках нового направления проекта «Решаем вместе!» - «Школьное инициативное бюджетирование». Учащиеся 9-11 классов могут теперь влиять на развитие школьной инфраструктуры, главное, чтобы их задумки одобрило большинство соучеников. Все как у взрослых, только в рамках учебного учреждения.

- Сейчас в Ярославле в пилотном режиме в проекте участвуют три школы: №7, 49 и 81. Каждой из них на реализацию идей выделено по миллиону рублей, - сказал заместитель директора департамента образования мэрии Александр Гуськов.

Вчера свои мысли представили ученики школы №7. Ребята предложили оборудовать спортивную площадку с резиновым покрытием, футбольными воротами и ограждением. Не лишний и актовый зал, которого в школе просто-напросто нет. Ученики 9 класса предложили сделать гардероб с индивидуальными шкафчиками. Одиннадцатиклассники пошли еще дальше: нужен им кинозал с IT-зоной для проведения уроков физики, химии и истории.

- Думали над этим проектом несколько месяцев, было очень трудно, потому что нужно знать размеры помещения, цены, нужно все предусмотреть, - сказал ученик школы Михаил Лопатин.

Проект, на который направят деньги, будет выбран голосованием. Приступят к его реализации в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU