Ярославские полицейские помогли расстроенной матери найти дочь, которая уехала в Москву
Жительница Даниловского района обратилась в полицию с просьбой найти свою дочь. 23-летняя девушка уехала жить в Ярославль. Сначала она каждый день звонила маме, а потом резко перестала. Обеспокоенная мать решила, что помочь ей могут только правоохранители.
Они узнали, с кем общается девушка, и где она работает. Оказалось, дочь уехала в Москву и пояснила, что хочет «начать жизнь с чистого листа».
Полицейские поговорили с ярославной, и она решила снова начала общаться с родным человеком.
Довольная жительница Даниловского района написала правоохранителям благодарственное письмо.
– Неравнодушное отношение к работе – большая редкость в наше время. Такие сотрудники формируют положительный имидж Российской полиции, – считает женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU