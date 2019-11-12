2019-11-12T09:30:17+03:00
Общество

Ярославские полицейские помогли расстроенной матери найти дочь, которая уехала в Москву

Девушка хотела «начать жизнь с чистого листа»
Екатерина РЯБЦЕВА
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23-летняя девушка не сообщила маме, что собирается в столицу23-летняя девушка не сообщила маме, что собирается в столицуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительница Даниловского района обратилась в полицию с просьбой найти свою дочь. 23-летняя девушка уехала жить в Ярославль. Сначала она каждый день звонила маме, а потом резко перестала. Обеспокоенная мать решила, что помочь ей могут только правоохранители.

Они узнали, с кем общается девушка, и где она работает. Оказалось, дочь уехала в Москву и пояснила, что хочет «начать жизнь с чистого листа».

Полицейские поговорили с ярославной, и она решила снова начала общаться с родным человеком.

Довольная жительница Даниловского района написала правоохранителям благодарственное письмо.

– Неравнодушное отношение к работе – большая редкость в наше время. Такие сотрудники формируют положительный имидж Российской полиции, – считает женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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