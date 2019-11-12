2019-11-12T09:14:36+03:00
Общество

«Страха не было». Сотрудник ярославской полиции одной из первых бросилась спасать людей из пожара

Ольга Габараева с мужем помогли выйти из огня инвалиду и женщине
Полина Вачнадзе
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Когда кто-то из прохожих попытался открыть подъездную дверь, внутри уже бушевало пламя. ФОТО: Денис Липкин, Ярославль LIVE/vk.comКогда кто-то из прохожих попытался открыть подъездную дверь, внутри уже бушевало пламя. ФОТО: Денис Липкин, Ярославль LIVE/vk.com
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Напомним, что пожар на улице Зеленского в Ярославле произошел 9 ноября. Лейтенант полиции Ольга Габараева и ее супруг Владислав, увидев, что соседний дом полыхает, сразу бросились туда. Некоторые жильцы загоревшейся двухэтажки уже понимали, что случилась беда и вышли из дома. Когда кто-то из прохожих попытался открыть подъездную дверь, внутри уже бушевало пламя.

Ольга не растерялась. Она стала стучать в окна квартир на первом этаже и на стук выглянула женщина. Она сказала, что ее муж – колясочник и самостоятельно им из дома не выйти. Тогда Владислав через окно забрался в квартиру, а Ольга осталась на улице, ожидать спасателей. Через окно мужчина передал в руки пожарных инвалида, потом супруги помогли выбраться его жене и даже успели достать инвалидную коляску.

- В тот момент страха не было. Была только одна мысль – как можно быстрее оповестить всех жителей, помочь им выбраться из огня, - вспоминает Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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